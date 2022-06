Japanischer Autozulieferer Denso prüft Abspaltung von Autochipgeschäft

KARIYA/AICHI (dpa-AFX) - Der japanische Autozulieferer Denso erwägt eine Abspaltung seiner Chipsparte. "Wir müssen darüber nachdenken, ob die Zeit kommt, in der wir Halbleiter extern verkaufen, allein", sagte Technikchef Yoshifumi Kato im Interview der Nachrichtenagentur Bloomberg (Freitag). "Es lohnt sich zu prüfen, ob eine solche Struktur möglich ist." Denso ist Hauptlieferant des weltgrößten Autokonzerns Toyota und hat sich in den vergangenen Jahren auch ein Standbein zur Herstellung von Chips für die Autoproduktion aufgebaut. Die Sparte macht rund 420 Milliarden japanische Yen Umsatz - umgerechnet 2,9 Milliarden Euro. Die Denso-Aktie sprang in Tokio kurz deutlich ins Plus, schloss aber am Handelsende kaum verändert.

Denso hat in den vergangenen drei Jahren zusammen 160 Milliarden Yen (1,1 Mrd Euro) an Investitionen ins Chipgeschäft gesteckt und gehört damit auch zu den großen Konkurrenten der bei Autochips stark vertretenen europäischen Chipkonzernen Infineon und STMicroelectronics . Bislang gehen die Elektronikchips in Zulieferteile, die Denso an seine Autokunden liefert - mit einer neuen Aufstellung könnten die Japaner die Halbleiter aber auch direkt an andere Autobauer und Zulieferer verkaufen.