Fast 20 Jahre nach der Gründung von Tesla, des ersten kommerziellen E-Auto-Herstellers, steckt die Elektromobilität im Grunde genommen noch immer in den Kinderschuhen. Das liegt daran, dass viele Automobilhersteller Tesla anfangs verlachten und erst spät bemerkten, dass die elektromobile Revolution näher ist, als man glaubte. Dabei spielten den Elektro-Enthusiasten auch zunehmende Bewegungen hin zu einer immer stärkeren CO²-freien Welt in die Karten. 2021 wurden über 2,5 Millionen E-Fahrzeuge weltweit zugelassen. Das ist jedoch nichts gegen die Stückzahlen, die in den kommenden Jahren jährlich neu zugelassen werden sollen. Nach Einschätzungen der Experten von Bloomberg werden es 2025 8,5 Millionen, 2030 26 Millionen und 2040 54 Millionen pro Jahr sein. Anfang 2022 fuhren rund 12 Millionen Elektrofahrzeuge weltweit auf den Straßen umher. 2030 werden es nach neuesten Schätzungen über 130 Millionen sein.

Ein Aspekt der bevorstehenden Elektrorevolution ist bisher jedoch noch weitgehend ungeklärt: Die Beschaffung der Materialien für die entsprechenden mobilen Akkus. Denn dafür werden große Mengen an Metallen benötigt, die in herkömmlichen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor bisher kaum oder viel weniger Verwendung fanden. Dazu gehören in erster Linie die Batteriemetalle Lithium, Nickel, Mangan und Kobalt sowie Kupfer und Graphit. Dabei drohen schon jetzt, wo sich die Stückzahlen noch auf einem eher niedrigen Niveau befinden, eklatante Lieferengpässe, die die Preise für die meisten dieser Materialien und Metalle bereits in die Höhe schießen ließen. Vor allem bei Lithium und Nickel ist die Bergbauindustrie meilenweit davon entfernt, die kommenden Nachfragemengen befriedigen zu können. Nicht umsonst bettelte Tesla-Chef Elon Musk 2020 entsprechende Bergbauunternehmen regelrecht an, neue Nickelminen zu entwickeln.

Der brandneue Batteriemetall-Report der Swiss Resource Capital AG liefert zahlreiche Informationen über den Batteriemetall-Sektor und bietet aufschlussreiche Interviews mit exklusiv ausgewählten Experten aus der Branche. Die Vorstellung einer Reihe interessanter Unternehmen, die sich für eine Spekulation auf steigende Batteriemetallpreise eignen, vervollständigt den Report, der unter folgendem Link kostenfrei abgerufen werden kann: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Folgende Unternehmen sind im neuen Report vertreten:

Alpha Lithium ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entdeckung und Entwicklung von hochkarätigen Lithium-Projekten spezialisiert hat. Dabei ist man im südamerikanischen Lithium-Dreieck, einer Gegend mit sehr vielen, hochkarätigen Lithium-Vorkommen im Grenzbereich der drei Länder Argentinien, Chile und Bolivien fündig geworden. Dort entwickelt das Unternehmen gleich zwei Projekte, die von mehreren Major- Lithium-Minen umgeben sind.

Canada Nickel ist ein kanadisches Bergbauentwicklungsunternehmen, das sich auf das Batteriemetall Nickel spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde Ende Februar 2020 an der Börse gelistet. Canada Nickel besitzt 100% des Nickel-Kobaltsulfid-Projekts Crawford, das eines der weltweit größten Nickelvorkommen in einem etablierten Bergbaulager beherbergt und an die bestehende Infrastruktur nördlich von Timmins, Ontario, Kanada, angrenzt. Eine erste Wirtschaftlichkeitseinschätzung zeigte zuletzt robuste Zahlen auf. Die Gesellschaft arbeitet hart an der Etablierung eines neuen Nickeldistrikts und an einem Net-Zero-CO2-Fußabdruck. Weiterhin konnte man zusätzliche Projektgebiete akquirieren, die die ohnehin schon riesige Ressource nochmals deutlich erhöhen können.

Cypress Development ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf das Basis- und Batteriemetall Lithium spezialisiert hat. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf die Erschließung seines zu 100% unternehmenseigenen Lithium-Projekts Clayton Valley in Nevada, USA. Cypress Development konnte auf seinem Projektgelände, welches zudem gleich an mehrere weitere fortgeschrittene Lithiumprojekte grenzt, bereits eine hochkarätige Entdeckung mit einer Weltklasse-Ressource aus lithiumhaltigem Tonstein in der Nähe von Albemarles Silver Peak Mine, Nordamerikas einzigem Lithium-Sole-Betrieb, vermelden. Eine 2021 verbesserte Vormachbarkeitsstudie bescheinigte dem Projekt eine exzellente Wirtschaftlichkeit. Aktuell arbeitet das Unternehmen mit Hilfe einer eigenen Pilot-Anlage an der Optimierung des Verarbeitungsprozesses und hat zudem eine Machbarkeitsstudie beauftragt. Zudem konnte das Projektgebiet jüngst noch erweitert werden.

Hannan Metals ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entdeckung und Entwicklung von hochgradigen Batterie- und Edelmetall-Projekten in sicheren Jurisdiktionen konzentriert. 2018 erkannte das Unternehmen die Möglichkeit, sein Basismetallportfolio zu diversifizieren und steckte Claims für Kupfer in Peru ab. Dort hält man eines der 10 größten Landpakete aller ausländischen Bergbau-Gesellschaften und konnte mit JOGMEC auch einen richtig Großen der Bergbau-Branche als Joint-Venture-Partner gewinnen. Während JOGMEC über Jahre das Hauptprojekt finanziert, kann Hannan Metals das eigene Kapital in die beiden anderen aussichtsreichen Projekte stecken und wurde dabei bereits fündig.

ION Energy ist eine junge kanadisch-mongolische Bergbau-Entwicklungsgesellschaft, die sich auf die aggressive Entwicklung von Lithium-Sole-Projekten spezialisiert hat. Das Management weist eine hohe Erfahrung mit Rohstoff-Projekten in der Mongolei auf, weswegen ION Energys Flaggschiffprojekte auch in der Mongolei liegen. Erste Erkundungsbohrungen bestätigten das Vorhandensein von signifikanten Lithium-Ressourcen. Dabei profitiert man von einem First Mover Vorteil und hat noch dazu die großen Batteriemärkte Asiens direkt als potenzielle Abnehmer vor der Haustür.

Kutcho Copper ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entwicklung von hochkarätigen Kupfer-Vorkommen in British Columbia spezialisiert hat. Dort konnte sich das Unternehmen das gleichnamige Kutcho Copper Projekt sichern, das nicht nur eine Ressource, sondern bereits eine ansprechende Reserve beherbergt. Eine frische Machbarkeitsstudie kam bereits zu einem überaus positiven Ergebnis und konnte eine Menge Risiko vom Projekt nehmen. Kutcho ist damit bereits sehr weit fortgeschritten und besitzt in Wheaton Precious Metals zudem einen starken Entwicklungspartner. Die Konsolidierung von Verbindlichkeiten, Royalties und Abnahmevereinbarungen sorgte jüngst für eine dramatische Verbesserung der Rahmenbedingungen.

Surge Copper ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entwicklung von hochkarätigen Kupfer-Vorkommen in British Columbia spezialisiert hat. Dort hält man Mehrheitsanteile an zwei großen Kupfer-Projekten, die direkt aneinander angrenzen und insgesamt rund 122.000 Hektar umfassen. Das gesamte Gebiet ist reich an Kupfer, Molybdän, Gold und Silber und zudem infrastrukturell gut erschlossen. Surge Copper arbeitet aggressiv daran, die ohnehin bereits sehr große Ressourcenbasis weiter zu erhöhen. Dabei werden die neu entdeckten Kupfermineralisationen immer hochgradiger.

