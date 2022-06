Mit einem Kursanstieg von sechs Prozent innerhalb des vergangenen Monats zählt die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) zu den stärksten DAX-Werten für diesen Zeitraum. Nachdem die Aktie am 1. Juni 2022 bei 19,31 Euro ein 12-Monatshoch und gleichzeitig den höchsten Stand seit vielen Jahren erreichte, konnte sie danach das hohe Niveau nicht ganz halten.

Die Anlage-Idee: Wer nun eine Investition in die nach wie vor als leicht unterbewertet eingestufte Deutsche Telekom-Aktie in Erwägung zieht, sollte nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Monate die Möglichkeit einer anhaltenden Korrektur keinesfalls ausschließen. Somit könnte nun ein geeigneter Zeitpunkt für eine Investition in Bonus-Zertifikate mit Cap sein, die auch bei einer deutlichen Kurskorrektur der Deutsche Telekom-Aktie hohe Renditechancen ermöglichen.

Abgesehen von Dividendenzahlungen, können Privatanleger beim direkten Kauf einer Aktie nur bei einem Kursanstieg positive Rendite erreichen. Bonus-Zertifikate mit und ohne Cap bieten Anlegern im Vergleich zum direkten Aktienkauf nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen Chancen auf Jahresrenditen im zweistelligen Prozentbereich.

Die Funktionsweise: Wenn die Deutsche Telekom-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 14,00 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat am 23. Juni 2023 mit dem Bonus-Level in Höhe von 22,50 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Das Société Générale-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000SH1C2V0) auf die Deutsche Telekom-Aktie verfügt über ein Bonus-Level und Cap bei 22,50 Euro. Der Cap definiert den maximalen Rückzahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 16. Juni 2023, aktivierte Barriere liegt bei 14 Euro. Beim Deutsche Telekom-Aktienkurs von 18,37 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 20,07 Euro kaufen.

Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 20,07 Euro zu bekommen ist, ermöglicht es in zwölf Monaten einen Bruttoertrag von 12,11 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 23,79 Prozent auf 14,00 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt die Deutsche Telekom-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 14,00 Euro, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Deutsche Telekom-Aktie ins Depot geliefert. Werden die zugeteilten Aktien unterhalb des Kaufpreises des Zertifikates verkauft, dann wird das Zertifikate-Investment einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.