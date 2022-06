Konjunktureinschätzung der OeNB für Österreich 2022 bis 2024

Wien (APA-ots) - Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die bereits hohen Energiepreise weiter befeuert, die Preise von energetischen und nichtenergetischen Rohstoffen sowie von Nahrungsmitteln deutlich verteuert, die Unsicherheit gesteigert und bestehende Lieferengpässe verstärkt. In der Folge wird die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsrate 2022 bei 7,0 Prozent, 2023 bei 4,2 Prozent und 2024 bei 3,0 Prozent zu liegen kommen. Im Euroraum zeigt sich eine ähnliche Dynamik, weshalb der EZB-Rat in seiner Sitzung am 9. Juni 2022 das Ende der Ankaufsprogramme bereits mit 1. Juli 2022 beschloss und eine erste Zinsanhebung von 25 Basispunkten ebenfalls bereits im Juli in Aussicht stellte. Gouverneur Robert Holzmann begrüßt diesen Beschluss mit den Worten, "Es ist ein notwendiges erstes Signal an die Märkte, dass wir uns der Risiken der hohen Inflation bewusst sind und im EZB-Rat die richtigen Entscheidungen treffen, um das

Preisstabilitätsziel im Euroraum zu erfüllen."



Nach einer zu Jahresbeginn noch kräftigen Erholung in Österreich bremsten die Folgen des Ukraine-Krieges die Konjunktur abrupt. Für das Gesamtjahr 2022 ergibt sich dennoch ein Wachstum von 3,8 Prozent. Unter der Annahme eines Endes der Kriegshandlungen zum Jahreswechsel 2022/23 und leicht rückläufiger Energiepreise erwartet die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) für die Jahre 2023 und 2024 ein Wachstum des realen BIP in Österreich von jeweils 1,9 Prozent. Damit wird die OeNB-Einschätzung für 2022 vom März bestätigt, gegenüber der Prognose der OeNB vom Dezember 2021 kommt es 2022 und 2023 zu merklichen Abwärtsrevisionen. Die Arbeitslosenquote laut AMS sinkt von 8,0 Prozent (2021) auf 6,2 Prozent (2022) und weiter auf 6,0 Prozent (2023) sowie 5,9 Prozent (2024).



Inflation steigt auf 7 Prozent im Jahr 2022



Der am 24. Februar 2022 begonnene Angriffskrieg Russlands in der Ukraine führte zu einem deutlichen Anstieg der Rohstoffpreise. Die nach wie vor bestehenden Lieferengpässe befeuern zusätzlich die Inflation, die im Mai auf 8,1 Prozent angestiegen ist. Die OeNB erwartet nach einem Höhepunkt im Juli einen graduellen Rückgang der Inflation bis Ende des Jahres, gefolgt von einem deutlichen Rückgang im Februar und März 2023. Im Gesamtjahr steigt die HVPI-Inflation in Österreich auf 7,0 Prozent. Infolge höherer Lohnabschlüsse und nur leicht rückläufiger Energiepreise liegt die Inflation auch in den Jahren 2023 und 2024 mit 4,2 Prozent bzw. 3,0 Prozent deutlich über dem langjährigen Durchschnitt. Die ohne Energie und Nahrungsmittel berechnete Kerninflation wird 2022 auf 4,1 Prozent und 2023 weiter auf 4,4 Prozent ansteigen, bevor es 2024 zu einem Rückgang auf 3,3 Prozent kommt.