AG&P gewinnt bei den jährlichen Awards of Excellence des Energy Council die Auszeichnung 2022 LNG "APAC Company of the Year"

Singapur (ots/PRNewswire) - Atlantic, Gulf & Pacific International Holdings

(AG&P), ein führendes nachgelagertes LNG-Plattform- und Industrieunternehmen,

wurde vom Energy Council zum APAC-Unternehmen des Jahres 2022 in der Kategorie

LNG gekürt. Die jährlichen Awards of Excellence des Energierats sind ein

globaler Maßstab für herausragende Leistungen in den Sektoren Öl und Gas sowie

Erdgas und LNG. AG&P wurde für seine "Vorreiterrolle bei Wertschöpfung,

Innovation und außergewöhnlichen Leistungen" in den letzten 12 Monaten anerkannt

und geehrt.



Joseph Sigelman, Chairman und CEO der AG&P Group, sagte: "AG&P freut sich sehr

über diese bedeutende Auszeichnung des Energierats. Nach Jahren der Vorfreude

befinden wir uns in einer revolutionären Energiewende. Der Export von LNG wird

in den nächsten Jahren stark zunehmen, und es besteht eine eindeutige Nachfrage

seitens der Industrie, der Energieversorger und der Haus- und Fahrzeugbesitzer,

die einen sauberen, wettbewerbsfähigen Kraftstoff wünschen. AG&P hat es sich zur

Aufgabe gemacht, den kommenden Anstieg des Gasangebots mit den Kunden, die es

benötigen, zu überbrücken, indem es eine schnelle, standardisierte Infrastruktur

und Logistik bereitstellt.