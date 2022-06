Mehr Geld als in der Höhle der Löwen! TV Sendung "Secret Investors" Finale am Freitag 10. Juni

Wien/München (ots) - Die TV-Show mit einem Eigeninvest von 500.000 Euro wurde in

den SKY-Studios in Unterföhring mittels einem 100 Kopf großen Team durch SalsUp

produziert. Der Clou: Statt auf YouTube setzen die Macher auf ihren eigenen

digitalen TV-Sender (THE GROW TV), ohne Werbung und mit besserer Leistung als

der Media-Riese. Damit erreichten die TV StartUp-Macher bereits in den ersten

beiden Folgen über 750.000 Zuseher. "Die ersten vier Anfragen von TV-Sendern und

Produktionsgesellschaften für die Sendung und somit Staffel 2 ab Herbst 2022

liegen bereits vor," so Bernhard Schindler, StartUp-Macher und Gastgeber von

Secret Investors.



Nach dem erfolgreichen Start der ersten beiden Folgen mit über 750.000

ZuschauerInnen steht nun das fulminante Finale der Staffel an.