Punktgenau zum Beginn der weltgrößten Minenmesse PDAC in Toronto, die in diesem Jahr pandemiebedingt auf den Sommer fällt, hat Sitka Gold Corp. ( CSE:SIG; FSE:1RF; OTCQB:SITKF ) seine überzeichnete Finanzierung über 4,69 Mio. CAD unter Beteiligung von Sprott Asset Management abgeschlossen. Im gleichen Atemzug meldete das Unternehmen, dass es sein angekündigtes 10.000-Meter-Diamantbohrprogramm (siehe Pressemitteilung vom 6. Januar 2022) auf seinem Projekt RC Gold im Yukon bereits wieder aufgenommen hat. Zwei Bohrgeräte sind im Einsatz.

Sitka erwartet in Kürze das Ergebnis des vierten und letzten Bohrlochs, das noch während der Wintersaison gebohrt worden ist. Die ersten drei dieser Löcher (Bohrungen 22, 23 und 24) aus dem Winterbohrprogramm hatten die Entdeckung auf der so genannten Blackjack Zone in Bohrloch 21, dem letzten Bohrloch der Saison 2021, mit eindrucksvollen Gehalten und Mächtigkeiten untermauert und die gerade abgeschlossene Finanzierung ermöglicht. Insgesamt war in den vier Bohrlöchern 1242,8 m gebohrt worden.

Cor Coe, P.Geo., CEO und Director von Sitka, verglich die jüngsten Ergebnisse der Bohrungen auf der Blackjack Zone mit den Werten der benachbarten Wettbewerber: "Die Mächtigkeiten und Gehalte, die bei den Bohrungen in unserer Blackjack-Zone angetroffen wurden, sind im Vergleich zu unseren Konkurrenten Victoria Gold und Banyan Gold, die ihre Lagerstätten ebenfalls innerhalb des Tombstone Gold Belt abbauen und/oder erkunden, sehr bedeutend.“

Victoria Gold baue derzeit die Lagerstätte Eagle Gold ab, die vor dem Abbau über gemessene und angezeigte Ressourcen von 214 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,63 g/t Gold (Au) bei einem Cutoff-Gehalt von 0,15 g/t (4,397 Millionen Unzen) verfügte. Banyan Gold meldete vor kurzem eine kombinierte abgeleitete Mineralressource bei den Lagerstätten Airstrip, Powerline und Aurex Hill auf seinem Projekt AurMac von 207,0 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,60 Gramm pro Tonne Au bei einem geschätzten Cutoff-Gehalt von 0,2 bis 0,3 g/t (3,99 Millionen Unzen; Jutras 2022)(5), erklärte."

Bohrloch 25, das noch aussteht, wurde etwa 80 m östlich von Bohrloch 21 in derselben Ausrichtung und Neigung gebohrt. Sitka deutet an, dass eine weitere Bestätigung der Blackjack-Entdeckung zu erwarten ist: In der Meldung heißt es: „Dieses Bohrloch stieß auf eine ähnliche Geologie wie die vorherigen Bohrlöcher, wobei im Bohrkern sichtbares Gold beobachtet wurde.“



Abbildung 1: Vorgesehene Step-out-Bohrungen in der Zone Blackjack sollen die Mineralisierung entlang von einem Kilometer testen.

Fazit: Die Entdeckung der Blackjack Zone im vergangenen Jahr war für Sitka der Wendepunkt. Die folgenden Ergebnisse von drei Winterbohrungen haben inzwischen gezeigt, dass es sich nicht um einen „Lucky Punch“ gehandelt hat. Auch das vierte und letzte Ergebnis, das in Kürze folgen wird, sollte die Entdeckung weiter untermauern. Die jetzt geplanten Step-Out-Bohrungen rund um die Blackjack Zone werden ein Areal testen, das sich rund einen Kilometer von Ost nach West erstreckt und bis zu 400 Meter breit ist. Dieses Bohrraster darf als Statement der Zuversicht in die Robustheit der Blackjack Zone interpretiert werden. Sitka hat Grund zum Optimismus, denn die bisher gemessenen Goldgehalte sind im Durchschnitt rund doppelt so hoch wie die Werte der beiden Nachbarn Victoria und Banyan. Theoretisch könnte sich Sitka daher auch schlechtere Bohrergebnisse leisten, um immer noch auf Augenhöhe mit den Wettbewerbern zu sein. Im Umkehrschluss bedeutet das: Wenn die Ergebnisse weiter so gute Gehalte und Mächtigkeiten liefern wie die Bohrungen 21 bis 24, wächst die implizite Ressource von Sitka schneller und mit weniger Aufwand als die seiner Nachbarn. Das ist es, was der Markt jetzt sehen will und deshalb ist die Bohrsaison 2022 für Sitka so spannend. Wir bleiben an der Story dran.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sitka Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Sitka Gold für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.