Die letzte Liefermeile nachhaltig und effizient gestalten Letzte Meile Branche trifft sich im Motorwerk Berlin am 29. und 30. Juni 2022. (FOTO)

Berlin/ Karlsruhe (ots) - THEMENHIGHLIGHTS: NACHHALTIGKEIT IN DER STADTLOGISTIK,

ENTLASTUNG DER VERKEHRS-UND ZULIEFERWEGE IN URBANEN BALLUNGSZENTREN DURCH

SOFTWARELÖSUNGEN, PAKETSTATIONEN UND ZUKUNFTSORIENTIERTE MIKROMOBILITÄT | VON

INNOVATIVEN START-UPS AUS DER LOGISTIK-UND IMMOBILIENBRANCHE BIS HIN ZU GLOBALEN

PLAYERN WIE AMAZON UND HERMES, BIETET DIE LAST MILE CITY LOGISTICS

ZUKUNFTSWEISENDE LÖSUNGSANSÄTZE FÜR STÄDTE UND KOMMUNEN.



In den letzten beiden Jahren und auch bedingt durch die Pandemie, wuchs der

Umsatz des Internet-und Versandhandels um mehr als ein Drittel an. Steigender

Onlineverkauf geht Hand in Hand mit erhöhtem Sendungsaufkommen und hoher

Lieferfrequenz, größeren Mengen an Verpackungsmaterial und damit mehr Müll -

Themen, mit dem sich nicht nur Post und KEP-Dienstleister auseinandersetzen

müssen, sondern auch Logistikunternehmen, Städteplaner und Kommunen. Denn es ist

die letzte Meile, die ein Umdenken in vielen Bereichen erfordert. Dass

mittlerweile auch bestellte Ware innerhalb von 30-60 Minuten direkt nach Hause

geliefert werden kann, verschärft die Situation in den Innenstädten Zusehens.