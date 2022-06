2021 erneutes Rekordjahr für die Brita Gruppe 656 Millionen Euro Gesamtumsatz

Taunusstein (ots) - BRITA, einer der weltweit führenden Experten für

Trinkwasseroptimierung und -individualisierung, erzielte nach 2020 einen

neuerlichen historischen Rekordumsatz. Als Grundvoraussetzung für diesen

wirtschaftlichen Erfolg wurde ein klare Pandemiestrategie verfolgt, die die

Gesundheit der Mitarbeiter an die erste Stelle setzte und dadurch die weltweite

Produktion und Logistik absicherte. Darauf aufbauend konnte die Nutzung von

BRITA Produkten weiter gesteigert werden. Konsumenten schätzten gerade in dieser

Zeit die komfortablen, sicheren Produkte für wohlschmeckendes Trinkwasser. Auch

der anhaltende Trend zu nachhaltigen Konzepten und insbesondere der Vermeidung

von Einwegplastik, einem der großen Treiber der Umweltverschmutzung, schlugen

sich hier nieder.



Der Gesamtumsatz der BRITA Gruppe mit ihren 30 nationalen und internationalen

Tochtergesellschaften bzw. Betriebsstätten, fünf Produktionsstätten und

Vertreibern in rund 70 Ländern auf allen fünf Kontinenten belief sich im

vergangenen Geschäftsjahr auf 656 Millionen Euro (währungsbereinigt: 655

Millionen Euro). Das bedeutet einen Zuwachs von +6,3 Prozent (währungsbereinigt:

+6,1 Prozent) gegenüber Vorjahr (2020: 617 Millionen Euro). Die Top 3 Positionen

unter den Ländermärkten besetzten in der Gruppe auch 2021 wieder Deutschland,

China und Großbritannien.