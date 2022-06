Brand Strategy of the Year NTT DATA Business Solutions gewinnt den German Brand Award 2022 (FOTO)

Bielefeld (ots) - Mit dem internationalen Rebranding-Projekt #Transformation2021

überzeugte die NTT DATA Business Solutions AG

(https://nttdata-solutions.com/de/) die Expertenjury des renommierten German

Brand Awards (https://www.german-brand-award.com/) . In gleich zwei Kategorien

erhielt das weltweit führende SAP-Beratungshaus für den Mittelstand die

Auszeichnung für die beste Markenstrategie des Jahres 2022. NTT DATA Business

Solutions gewinnt in der Kategorie "Excellence in Brand Strategy and Creation -

Brand Strategy of the Year" und sichert sich eine "Special Mention" in der

Kategorie "Excellence in Brand Strategy and Creation - Brand Design - Corporate

Brand".



Das Rebranding-Projekt #Transformation2021 markiert einen Meilenstein in der

Unternehmensgeschichte. Über 30 Jahre stand der Name itelligence für exzellente

SAP Kompetenz und fundierte Branchen-Kenntnis. Im April 2021 begann für das

Unternehmen eine neue Ära - der bisher eigenständige Markenauftritt wurde in das

Branding der NTT DATA Gruppe überführt. Aus itelligence wurde NTT DATA Business

Solutions. Darüber hinaus hatte das Rebranding eine internationale

Signalwirkung: Der Marken-Relaunch ist Teil einer großen globalen Wachstums- und

Branding-Initiative der NTT DATA Group: "ONE NTT DATA - Grow as one".