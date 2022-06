Die Zukunft deutscher Innenstädte - Vom Warenhaus zur Mixed-Use-Immobilie PwC untersucht Nachnutzungspotentiale (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - PwC zeigt in einer Studie zur Zukunft der deutschen

Innenstädte, dass erfolgversprechende Mixed-Use-Nachnutzung von ehemaligen

Warenhausimmobilien planungsrechtlich an nahezu allen untersuchten Standorten

möglich ist. Neben umfassenden baulichen Veränderungen seien allerdings

passgenaue Nutzungsstrategien für den jeweiligen Standort erforderlich.



Vom Warenhaus als epochalem Symbol des deutschen Wirtschaftswunders ist heute

nur noch wenig übrig. Sich wandelndes Verbraucherverhalten und das Aufkommen

neuer Einzelhandelskonzepte führten bereits in den letzten Jahrzehnten zu einer

tiefgreifenden Veränderung des stationären Handels.