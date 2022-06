Corona entwirft ein eindrucksvolles globales Bild aus Plastik, das unseren Ozeanen entnommen wurde

LONDON, 10. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Heute, am Welttag der Ozeane, erweckt Corona, eine globale Marke von AB InBev, seinen branchenführenden Netto-Null-Plastik-Fußabdruck* mit einer fesselnden visuellen Installation zum Leben. Die Marke enthüllte einen Brief, der aus im Ozean gebundenem Plastik besteht und die Botschaft „Imagine a World Free of Plastic" (Stellt euch eine Welt ohne Plastik vor) enthält, um das globale Ausmaß der aktuellen Umweltkrise zu verdeutlichen. Das in der Ausstellung verwendete Plastik wurde aus Materialien hergestellt, die bei weltweiten Strandsäuberungen von Corona und seinen Partnern gesammelt wurden.