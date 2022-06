Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie profitierte JD.com von unfassbaren Kurszuwächsen, in der Spitze erreichte das Papier Mitte Februar letzten Jahres ein Hoch bei 108,29 US-Dollar. Anschließend ging die Aktie in eine Konsolidierung über und fiel infolgedessen in den markanten Unterstützungsbereich von rund 61,75 US-Dollar zurück. Nachdem auch dieser Support gebrochen wurde, konnte der Aktie nur noch der 200-Wochen-Durchschnitt helfen und führte zu einer temporären Stabilisierung. Aktuell versucht sich JD.com an einem Richtungswechsel, hängt aber noch am 50-Wochen-Durchschnitt fest.

Chancen auf Trendwechsel steigen

Aus technischer Sicht erfährt die JD.com-Aktie erst oberhalb von 67,30 US-Dollar genügend Rückhalt für einen Anstieg an 69,43 und darüber in den Bereich von 76,77 Dollar. Zeitgleich könnte der laufende Bodenbildungsprozess einen deutlichen Schritt nach vorne machen. Abschläge unter 50,00 US-Dollar würde das aktuell fragile Chartbild schwer belasten, zeitnahe Rücksetzer zurück an Jahrestiefs bei 41,56 US-Dollar und darunter womöglich an die Unterstützungszone von grob 31,88 US-Dollar wären dann die Folge.