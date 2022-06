BÖRLIND ist dreifach mit dem German Brand Award prämiert (FOTO)

Calw (ots) - Die Marketingkampagne zu den goldenen Augenpads, einer Co-Creation

mit Influencerin Farina Opoku, sowie das im September 2021 umgesetzte

Influencer-Event der Naturkosmetikmarke ANNEMARIE BÖRLIND - Natural Beauty

wurden in insgesamt drei Kategorien mit dem German Brand Award 2022

ausgezeichnet.



In der Kategorie "Brand Communication/Influencer Marketing" wurde die

Co-Creation mit Farina Opoku, auch bekannt als NovaLanaLove, gekürt. Die

360-Grad-Marketingkampagne zu den gemeinsam entwickelten goldenen Augenpads

erhielt eine hohe Reichweite und trug zur Verjüngung der Marke bei. Gleich zwei

Mal wurde das in 2021 umgesetzte Influencer-Event "The Black Forest is calling"

ausgezeichnet - sowohl in der Kategorie "Excellence in Brand Strategy and

Creation" als auch in "Brand Experience of the Year". Das Event ließ 16

Influencerinnen die Identität und Werte der Marke authentisch im Schwarzwald

erleben.