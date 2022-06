Launch von HEXAL Dimethylfumarat HEXAL® einem generischen Arzneimittel und einer wirtschaftlich effizienten Behandlungsoption zur Versorgung von erwachsenen Patient*innen mit Multipler Sklerose* (FOTO)

Holzkirchen (ots) - HEXAL bringt mit Dimethylfumarat HEXAL® ein generisches

Arzneimittel zu Tecfidera® auf den deutschen Markt und bietet damit eine

wirtschaftlich effiziente Behandlungsoption zur Versorgung von erwachsenen

Patient*innen mit Multipler Sklerose *



- Dimethylfumarat HEXAL® ist bioäquivalent zum Originatorprodukt1,2,3

- Zusätzliche 196er Packungsgröße reduziert Zuzahlungsbelastung für

Patient*innen





Sandoz erweitert sein Portfolio und gibt heute die Markteinführung desgenerischen Arzneimittels Dimethylfumarat HEXAL® bekannt, das für die Behandlungvon Erwachsenen mit schubförmig remittierender Multipler Sklerose (RRMS) 1zugelassen und ab sofort in Deutschland erhältlich ist."Wir sind stolz darauf erstmalig als Hexal ein generisches Arzneimittel fürPatientinnen und Patienten zur Behandlung der Multiplen Sklerose * in dendeutschen Markt einzuführen. Sandoz engagiert sich für die Entwicklung undBereitstellung generischer Therapien, um Patientinnen und Patienten den Zugangzu hochwertigen und erschwinglichen Arzneimitteln zu erleichtern. Diese stelltHexal zukünftig nicht mehr nur in der symptomatischen Therapie zur Verfügung,sondern mit Dimethylfumarat erstmalig auch für die verlaufsmodifizierendeBehandlung der Multiplen Sklerose* bei Erwachsenen", sagte Peter Stenico, Leitervon Sandoz Deutschland und Vorstand der Hexal AG.In Deutschland sind in etwa 250.000 Personen an MS erkrankt 4 undDimethylfumarat einer der wichtigsten Wirkstoffe für deren Behandlung . DieKosten für verlaufsmodifizierende Therapien sind hoch, die Finanzierbarkeit undder Zugang zu neuen Behandlungen für MS-Patient*innen stellen eine großeHerausforderung dar.5Dimethylfumarat HEXAL® magensaftresistente Hartkapseln sind eine kostengünstigeAlternative in der Behandlung erwachsener Patient*innen mit Multipler Sklerose*im Vergleich zum Erstanbieterpräparat Tecfidera ®. Das Arzneimittel von Hexalist in der zusätzlichen Packungsgröße mit 196 Stück (N3) erhältlich, wodurchsich die Zuzahlungsbelastung für Patient*innen reduzieren lässt. DimethylfumaratHEXAL® ist bioäquivalent zum Originatorpräperat.1,2,3 Anders als Tecfidera® istDimethylfumarat HEXAL® jedoch ausschließlich für die Behandlung erwachsenerPatienten mit schubförmig remittierender Multipler Sklerose zugelassen.1,2Sandoz möchte das Leben von Patient*innen mit MS verbessern,Gesundheitsressourcen freisetzen und den Zugang zu qualitativ hochwertigenMedikamenten ermöglichen. Neben der medikamentösen Therapie stellt HexalPatient*innen in den Mittelpunkt und bietet den Patient*innen Service FeelinX