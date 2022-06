60 Jahre ARAG Niederlande / ARAG Konzern legte 1962 den Grundstein für internationale Expansion

Düsseldorf (ots) - Recht für jeden Bürger zugänglich und bezahlbar zu machen -

so lautet seit 60 Jahren die Mission der niederländischen Tochtergesellschaft

des ARAG Konzerns, die damit die Geschäftsidee des ARAG Gründers Heinrich

Faßbender in den Niederlanden umsetzt. Mit Prämieneinnahmen in Höhe von 185

Millionen Euro, 720 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und einem Marktanteil von

23,6 Prozent in den Niederlanden im Jahr 2021, blickt die älteste internationale

Tochtergesellschaft des ARAG Konzerns auf erfolgreiche 60 Jahre zurück. Im

vergangenen Geschäftsjahr betreute das Unternehmen mit Büros in Amsterdam,

Rotterdam, Den Haag, Leusden und Roermond über 60.000 Rechtsschutzfälle und

beriet 150.000 Anrufer mit juristischen Fragestellungen.



Als Gastrednerin auf der Jubiläumsfeier betonte Prinzessin Laurentien van

Oranje, Gründerin der Number 5 Foundation,die große Bedeutung einer inklusiven

und gerechten Gesellschaft, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt -

insbesondere auch des freien Zugangs zum Recht - und würdigte den Beitrag, den

Unternehmen wie ARAG diesbezüglich täglich leisten.