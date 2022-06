STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Call auf Buffet-Beteiligung gesucht



Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Occidental Petroleum (WKN UK0QM3) Zum Wochenabschluss kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Öl- und Erdgasförderer Occidental Petroleum. In den letzten Monaten baute die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway von Warren Buffet ihren Anteil an Occidental aus. Inzwischen hält die Beteiligungsgesellschaft über 143,1 Millionen Aktien. Der Anteil ist inzwischen über 9 Milliarden US-Dollar wert. Die Aktie hat seit Jahresanfang beachtliche 120% zugelegt. 2. Knock-out-Call auf Kone (WKN MD29NC)

Bei den Knock-out-Produkten wird von den Derivateanlegern ein Call auf den finnischen Aufzugs- und Rolltreppenhersteller Kone an der Euwax gekauft. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte Kone mit seinen über 60.000 Beschäftigten einen Umsatz von 10,5 Milliarden Euro. Die Kone-Aktie ist seit Jahresbeginn um knapp 30% gefallen. 3. Call-Optionsschein auf The Mosaic (WKN MD3E5B)

In dem Call-Optionsschein auf den amerikanischen Düngemittelhersteller The Mosaic liegt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen ausgeführten Kauf- und Verkaufsorders vor. Die Aktie hat nach ihrem All-Time-High Mitte April beinahe ein Drittel verloren. Auch heute geht es für die Aktie über 2% auf 50,15 Euro abwärts.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notiert seit kurz nach 9 Uhr im positiven Terrain. Die Kursverluste im DAX nach den gestrigen EZB-Beschlüssen erachten die Stuttgarter Derivateanleger offensichtlich als Chance, um in den Markt einzusteigen.

