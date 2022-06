80 Millionen gemeinsam für Energiewechsel - die dena ist dabei (FOTO)

Berlin (ots) - Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat

heute die Kampagne "80 Millionen gemeinsam für Energiewechsel" gestartet. Mit

ihr möchte die Bundesregierung die Energieabhängigkeit von Russland überwinden

und die Energiewende beschleunigen. Dazu Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der

Geschäftsführung der Deutschen Energie-Agentur (dena):



"Die neue Energiewechsel-Kampagne des BMWK setzt ein wichtiges Signal. Sie nimmt

uns alle in die Pflicht. Das ist genau die richtige Haltung mit Blick auf das

immens wichtige Ziel. Wirtschaft, Haushalte und Kommunen haben jetzt den Willen,

sich resilienter aufzustellen. Deshalb gilt es, dieses Momentum zu nutzen, um

die dringend notwendige Steigerung der Energieeffizienz in der Breite

anzuschieben. Unsere Erfahrung aus über 20 Jahren Energiewende in Deutschland

zeigt jedoch: Echte Erfolge wollen langfristig organisiert sein. Jede der

vielfältigen Möglichkeiten, Energie einzusparen, braucht den Austausch mit allen

Akteuren, die die Ziele in konkrete Maßnahmen umsetzen. Kommunikation und

Organisation müssen dabei Hand in Hand gehen. Wir freuen uns, dass die dena als

erfahrener und verlässlicher Partner bei dieser Kampagne an der Seite des BMWK

aktiv mitwirken kann.