Growatt erhält Siegel „Top Brand PV Storage" in den wichtigsten globalen Speichermärkten

BONN, Deutschland, 10. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Das weltweit anerkannte Marktforschungsunternehmen EUPD Research hat Growatt in mehreren wichtigen Solarspeichermärkten, darunter Italien, Australien, Großbritannien, Skandinavien, die Tschechische Republik und Brasilien, sechs „Top Brand PV Storage"-Siegel verliehen. In Bezug auf Zuverlässigkeit, Marktdurchdringung, Markenbekanntheit und Zufriedenheit übertrifft Growatt die anderen Anbieter in diesen Ländern und Regionen.

„Es ist eine große Ehre für uns, von Kunden aus aller Welt anerkannt zu werden, insbesondere aus Europa und Australien, wo immer mehr Einwohner hochwertige Energiespeichersysteme nachfragen. Indem wir erstklassige und szenariobasierte intelligente Energiespeicherlösungen anbieten, gehen wir auf differenzierte Kundenbedürfnisse ein", sagt Lisa Zhang, Global Marketing Director bei Growatt.