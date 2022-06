KfW und Verein für Socialpolitik verleihen Nachwuchsförderpreis für Entwicklungsforschung

Frankfurt am Main (ots) -



- 13. Preisverleihung für wissenschaftliche Exzellenz und Praxisrelevanz

- Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis wichtig für stetige Verbesserung



Die KfW Entwicklungsbank und der entwicklungsökonomische Ausschuss des Vereins

für Socialpolitik haben im Rahmen der Jahreskonferenz des Ausschusses in

Hohenheim den Förderpreis für exzellente und praxisrelevante

Entwicklungsforschung zum dreizehnten Mal verliehen. Ausgezeichnet werden drei

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, deren Doktorarbeiten fachliche

Exzellenz und Praxisrelevanz auf herausragende Art vereinen.





"Die Forschung liefert wichtige Erkenntnisse, die uns helfen, unsere Vorhabenund Ansätze stetig weiterzuentwickeln und noch wirkungsvoller zu gestalten. Mitdem Förderpreis wollen wir den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis stärkenund junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für ihre exzellentenForschungsleistungen honorieren", sagt Christiane Laibach, Mitglied desVorstands der KfW Bankengruppe."Der Nachwuchsförderpreis der KfW für exzellente praxisrelevanteEntwicklungsforschung hat sich über die Jahre zu einem sehr renommierten undbegehrten Preis innerhalb der Entwicklungsforschung entwickelt. Der Preis istzum einen Wertschätzung exzellenter wissenschaftlicher Arbeit für diePreisträgerinnen und Preisträger selbst, zum anderen verschafft er der gesamtenEntwicklungsforschung mehr Sichtbarkeit innerhalb der entwicklungspolitischenPraxis. Wir sind der KfW Entwicklungsbank sehr dankbar für diese Unterstützung",sagt Prof. Dr. Michael Grimm, Vorsitzender des EntwicklungsökonomischenAusschusses des Vereins für Socialpolitik.Der erste Preis geht in diesem Jahr an Dr. Gerrit Johannes Gonschorek für seinean der Universität Freiburg eingereichte Arbeit zur Dezentralisierungspolitik inIndonesien und zur Rolle politökonomischer Motive beim Transfer vonStaatseinnahmen von zentralstaatlicher Ebene auf niedrigere Verwaltungsebenen.Die Ergebnisse sind von unmittelbarer Relevanz für die indonesische Politik undliefern darüber hinaus wertvolle Erkenntnisse für die Ausgestaltung staatlicherTransfermechanismen in jungen, wirtschaftlich dynamischen Demokratien.Die Zweitplatzierte Dr. Pallavi Rajkhowa belegt in Ihrer an der Universität Bonnentstandenen Dissertation die vielfältigen entwicklungspolitischen Potenzialeder Digitalisierung in Indien. Sie untersucht die Wirksamkeit personalisierterdigitaler Beratungsdienstleistungen für Kleinbauern und zeigt, dass diese zuerheblichen Ertragssteigerungen und einer Produktionsdiversifizierung führen.Ihre Ergebnisse legen zudem nahe, dass der Zugang zu Mobiltelefonen dieBeschäftigungsmöglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft verbessert und zugleichdie Gleichberechtigung der Geschlechter befördern kann.Den dritten Preis erhält Carsten Mildner von der Universität Bayreuth für seineethnographische Arbeit zu Gehörlosigkeiten in Benin, Westafrika. Mit seinerArbeit nimmt Mildner ein Thema in den Blick, dass trotz seiner hohen Relevanzbislang nur wenig Beachtung in Forschung und (Entwicklungs-)Politik findet.Gehörlosigkeit betrifft im globalen Süden vielfach Menschen, die kaum Zugang zuFormen der institutionellen Unterstützung oder sozialen Absicherung haben.Mildner zeichnet die Vielfalt der Gemeinschaften und Lebenswege gehörloserMenschen in Benin nach, analysiert die Ambivalenzen zwischen Zugehörigkeit undAusgrenzung, in denen sie sich oftmals wiederfinden, und widerspricht dabei demvereinfachenden Bild der Gehörlosen als homogene Gruppe.Weitere Informationen zum Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank finden Sieunter: http://www.kfw-entwicklungsbank.dePressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Dr. Charis PöthigTel. +49 (0)69 7431 4683, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: mailto:Charis.Poethig@kfw.de, Internet: http://www.kfw.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/5244965OTS: KfW