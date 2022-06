BERLIN (dpa-AFX) - Mit Anzeigen in Bahnhöfen, sozialen Netzwerken oder anderswo im Internet will Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck die Menschen zum Energiesparen bewegen. Der Grünen-Politiker warb bei der Vorstellung seiner neuen Kampagne am Freitag in Berlin für eine "große gemeinsame Kraftanstrengung" und appellierte: "Wir müssen alle versuchen, unseren Beitrag zu leisten." Die Kampagne steht unter dem Motto "80 Millionen gemeinsam für den Energiewechsel", was sich auf die Einwohnerzahl Deutschlands bezieht. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts lebten hierzulande zuletzt 83,2 Millionen Menschen.

Habeck begründete den Vorstoß mit dem Klimaschutz und den in Folge des Angriffskriegs des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf die Ukraine gestiegenen Energiepreisen. Und Verbraucher könnten zudem Geld sparen: "Nicht nur Putin eins auswischen, sondern selber auch ein bisschen was einsparen." Die Kampagne solle nicht mit einem belehrenden Zeigefinger daherkommen.