Sven Lang Wie der E-Commerce-Experte den Onlinehandel revolutioniert (FOTO)

Freiburg im Breisgau (ots) - Sven Lang ist E-Commerce-Experte und

Geschäftsführer der Lang Consulting GmbH. Er unterstützt sowohl erfahrene als

auch angehende Onlinehändler beim Ausbau sowie der Optimierung ihres Onlineshops

und der Entwicklung zukunftsfähiger Strategien. Hier erfahren Sie, wie Sven Lang

dabei vorgeht und welche Ergebnisse er für seine Kunden erzielt.



Der Onlinehandel gewinnt bereits seit Jahren an Bedeutung und verdrängt den

herkömmlichen Verkauf von Produkten zunehmend. So verwundert es kaum, dass immer

mehr Menschen mit dem Wunsch nach finanzieller Freiheit und mehr Flexibilität im

Alltag eine Selbstständigkeit im E-Commerce anstreben. Nach anfänglichen

Erfolgserlebnissen stellt sich jedoch bei vielen Shopbetreibern schnell

Ernüchterung ein, weiß Sven Lang. Häufig fehlt es ihnen an Reichweite und

kaufwilligen Kunden. Die Folge: Das Wachstum ihres Unternehmens stagniert.

"Unzählige Onlinehändler wissen nicht, wie sie ihren Shop planbar skalieren

können. Da viele ihrer Maßnahmen keine Wirkung zeigen, geben sie sich schlicht

mit der Situation zufrieden - statt eine zielführende Strategie zu entwickeln.

Das wird jedoch spätestens dann zum Problem, wenn Konkurrenten ihre Position am

Markt angreifen", erklärt Sven Lang von der Lang Consulting GmbH.