"Fehler sind sowohl bei angehenden als auch erfahrenen Onlinehändlern normal.Sie müssen jedoch Lösungen dafür finden, um ihr Wachstum weiter ankurbeln zukönnen - andernfalls werden sie scheitern. Deshalb bieten wir bei der LangConsulting GmbH ihnen eine grundlegende Optimierung ihrer Shops an. Zudemüberarbeiten wir ihre Strategie, sodass sie langfristig konkurrenzfähigbleiben", führt der E-Commerce-Experte weiter aus. Sven Lang ist derGeschäftsführer der Lang Consulting GmbH. Er verfügt über eine langjährigeErfahrung im Bereich des Onlinehandels und konnte bereits mehr als 600 Kundendabei helfen, im E-Commerce Fuß zu fassen sowie ihre Umsätze nachhaltig zusteigern.Lang Consulting GmbH: Schritt für Schritt zum ErfolgUm sich einen Überblick zu verschaffen, analysiert das Team der Lang ConsultingGmbH zunächst den Shop der Onlinehändler. Daraufhin findet ein persönlichesGespräch mit den Kunden statt, bei dem deren Ziele und Ansprüche in einumfassendes Konzept umgemünzt werden. Zudem erarbeitet Sven Lang dabei gemeinsammit seinen Kunden eine durchdachte Strategie, die als Fahrplan für das weitereVorgehen der Shopbetreiber im E-Commerce dient."Damit ist unsere Arbeit jedoch nicht getan - im Gegenteil: Auf diesem Fundamentbauen wir unser Konzept auf", verrät Sven Lang. Demnach bemühen sich dieExperten der Lang Consulting GmbH in der Folge darum, dass die Onlineshops durchdigitale Marketing-Strategien mehr Reichweite gewinnen. Auch die Automatisierunginterner Prozesse und die Verbesserung der User Experience übernimmt das Teamvon Sven Lang.Was Onlinehändler von Sven Lang und seinem Team erwarten könnenDie Erfahrungen der Lang Consulting GmbH zeigen, dass Onlinehändler nur dannlangfristig erfolgreich sein können, wenn sie stetiges Wachstum anstreben. Ausdiesem Grund legt Sven Lang größten Wert darauf, ihnen nachhaltige Konzepte zuvermitteln, sodass sie eigeninitiativ für steigende Umsätze sorgen können. "Wirkönnen mit Stolz sagen, dass mehr als 60 Prozent unserer Kunden über 35.000 EuroMonatsumsatz erwirtschaften", verrät der E-Commerce-Experte. Die Kunden der LangConsulting GmbH machen zudem zwölfmal mehr Menschen auf ihren Shop aufmerksamund steigern ihren Gesamtumsatz durchschnittlich um 40 Prozent.Sie wollen ebenfalls das große Potenzial des E-Commerce ausschöpfen und einenumsatzstarken Onlineshop betreiben? Melden Sie sich bei der Lang Consulting GmbH(https://langconsulting.de/) und tragen Sie sich für eine kostenlose Shopanalyseein!Pressekontakt:Sven Langhttps://langconsulting.de/Telefon: +49 0761 21723521E-Mail: mailto:kontakt@langconsulting.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/155042/5245012OTS: Sven Lang