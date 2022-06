Sven Lang Wie die Lang Consulting in Freiburg den Onlinehandel auf den Kopf stellt (FOTO)

Freiburg im Breisgau (ots) - Sven Lang ist der Geschäftsführer der Lang

Consulting in Freiburg. Der E-Commerce-Experte hilft gestandenen Onlinehändlern

dabei, ihren Shop zu skalieren und ihn damit nachhaltig konkurrenz- und

zukunftsfähig zu machen. Wie sein Konzept aussieht und welche Resultate er

seinen Kunden liefert, erfahren Sie in diesem Artikel.



Onlineshops gewinnen seit vielen Jahren zunehmend an Präsenz - der klassische

Verkauf von Produkten scheint sich der Übermacht des E-Commerce auf lange Sicht

beugen zu müssen. Diese Entwicklung ruft viele Menschen auf den Plan, die sich

mithilfe eines eigenen Onlineshops ebenfalls finanzielle Freiheit sichern

wollen, weiß das Team der Lang Consulting aus Freiburg. Während sie dieses

Projekt zu Beginn zielstrebig in Angriff nehmen, wird ihr Vorhaben meist schnell

von verschiedenen Hindernissen und Schwierigkeiten auf die Probe gestellt:

Umsätze sowie die Gewinnung von Neukunden bleiben aus und ihr Wachstum

stagniert. "Unerfahrene Shopbetreiber sehen sich angesichts solcher Probleme mit

einer scheinbar unlösbaren Aufgabe konfrontiert. Statt sich um eine Lösung zu

bemühen, akzeptieren sie viel zu oft ihre missliche Lage", warnt Sven Lang von

der Lang Consulting in Freiburg.