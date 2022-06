Dänemark wurde in die Umfrage nicht mit einbezogen, da Kopenhagen eine Ausnahme von der Einführung der Währung in den 90er Jahren ausgehandelt hatte./djj/DP/jha

Nachdem sich Kroatien seit Jahren um einen Beitritt bemüht hatte, erhielt das EU-Mitglied vergangene Woche von der Europäischen Kommission das grüne Licht für die Einführung des Euros. Ab dem kommenden Jahr will Kroatien seine Landeswährung Kuna durch den Euro ersetzen. Den formalen Beschluss über die Euro-Einführung in Kroatien soll der Rat der 27 EU-Mitgliedsstaaten in der ersten Juli-Hälfte fassen.

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Durchschnittlich sechs von zehn Bürgern in den EU-Ländern, die den Euro noch nicht eingeführt haben, sind für die Einführung der Gemeinschaftswährung. Aus einer am Freitag veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage der EU-Kommission geht hervor, dass in Rumänien (77 Prozent), Ungarn (69 Prozent) und Polen (60 Prozent) der Zuspruch für einen Euro-Beitritt am höchsten ist. In Schweden (45 Prozent), Tschechien und Bulgarien (beide 44 Prozent) waren es den Angaben zufolge weniger als die Hälfte.

Umfrage Mehrheit in Nicht-Euro-Ländern in EU will gemeinsame Währung

