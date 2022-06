Wirtschaft Wirtschaftsministerium plant neues Rüstungsexportkontrollgesetz

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will beim Export von Rüstungsgütern einen Richtungswechsel vollziehen. Die zuständigen Beamten des Bundeswirtschaftsministeriums legen in der kommenden Woche Eckpunkte vor, die eine Grundlage für das geplante Rüstungsexportkontrollgesetz bilden sollen, berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf eigene Informationen.



Demnach soll besonders das Empfängerland und sein innen- und außenpolitisches Handeln künftig als Kriterium für die Entscheidung betrachtet werden. In der bisherigen Genehmigungspraxis war wichtig, ob das Kriegsgerät zur Verletzung von Menschenrechten missbraucht werden kann, was die Ausfuhr von Kriegsgütern wie Schiffen auch an autokratische Staaten möglich machte. Grünen-Fraktionschefin Agnieszka Brugger fordert, dass ein neues Gesetz "mehr Klarheit und Konsequenz bringen" müsse.