DEN HAAG (dpa-AFX) - Die Niederlande wollen den Ausstoß von Stickstoff in großen Teilen des Landes drastisch reduzieren. In mehr als 130 Naturgebieten müsse der Ausstoß um 70 Prozent verringert werden, kündigte die Regierung am Freitag in Den Haag an. Bis 2030 soll der Ausstoß um landesweit 50 Prozent reduziert werden.

