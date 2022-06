(durchgängig neu)



LWIW (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat bei einem Besuch in der Ukraine direkte medizinische Hilfe für Kriegsopfer gestartet. Die Unterstützung solle über einen langen Zeitraum gewährt werden, kündigte der SPD-Politiker am Freitag in der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) an. Dazu gehören auch Prothesen für Kinder und Erwachsene, die in dem seit mehr als drei Monaten dauernden russischen Angriffskrieg Arme oder Beine verloren haben. Nach Treffen mit Opfern und Angehörigen zeigte sich Lauterbach beeindruckt von einem "ungebrochenen Lebenswillen".

"Dies ist der Beginn einer andauernden Zusammenarbeit", kündigte der Minister an. Dem ukrainischen Gesundheitsminister Viktor Ljaschko versprach er: "Wir werden alles tun, was wir können, um Sie zu unterstützen in diesem ungerechtfertigten, unmenschlichen und barbarischen Krieg." Der russische Überfall auf das Nachbarland begann am 24. Februar. Heute schon werden Kriegsopfer nach Deutschland ausgeflogen und behandelt.