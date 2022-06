LOS ANGELES (dpa-AFX) - Nach der Ausladung der autoritär geführten Länder Kuba, Venezuela und Nicaragua ist US-Präsident Joe Biden beim Amerika-Gipfel Gegenwind entgegen geschlagen. "Ich bedauere, dass nicht alle Regierungschefs eine Einladung bekommen habe", sagte der Premierminister von Antigua und Barbuda, Gaston Browne, am Freitag in Los Angeles. Er forderte die USA auf, ihre Wirtschaftssanktionen gegen Venezuela aufzuheben. Dem südamerikanischen Land solle die Chance gegeben werden, seine Rohstoffe zum Wohl der Bevölkerung einzusetzen. Biden selbst rief zu Zusammenarbeit auf.

Auch Chiles Präsident Gabriel Boric äußerte Kritik an den USA, verurteilte aber auch Menschenrechtsverletzungen in den autoritären Ländern. "Der Ausschluss fördert nur die Isolation und liefert keine Ergebnisse", sagte der Linkspolitiker. Er forderte einerseits ein Ende der US-Sanktionen gegen Kuba, andererseits die Freilassung der politischen Gefangenen in Nicaragua. Die Achtung der Menschenrechte sei "das zivilisatorische Minimum, das wir immer einfordern - unabhängig von der politischen Ideologie, die sie verletzt".