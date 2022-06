Menetekel Ölpreis, Marktkommentar von Dieter Kuckelkorn

Frankfurt (ots) - Der Preis der Ölsorte Brent Crude hält sich hartnäckig über

120 Dollar je Barrel. Eine wachsende Zahl an Branchenkennern geht derzeit davon

aus, dass der Ölpreis noch deutlich weiter steigen könnte. Während die

Rohstoffanalysten von Goldman Sachs im weiteren Jahresverlauf 140 Dollar für

wahrscheinlich halten, hat Jeremy Weir, Chef des Rohstoffhändlers Trafigura,

bereits das Menetekel von 150 Dollar an die Wand gemalt. Damit würde der Ölpreis

sein Niveau vom Beginn des Ukraine-Kriegs noch in den Schatten stellen. Andere

Analysten bleiben mit ihren Prognosen zwar noch deutlich unter diesem Niveau,

passen diese aber in Riesenschritten an die Realität an.



Die westlichen Sanktionen im Energiebereich entfalten also deutliche Wirkung.

Die Frage ist nur, wer eigentlich sanktioniert wird. Russland eher nicht: Das

Land muss sich zwar neue Kunden wie Indien und China suchen und dabei Abschläge

gegenüber dem (stark gestiegenen) Marktpreis in Kauf nehmen. Die Einnahmen

Russlands aus den Verkäufen von Energieträgern sind aber seit dem Beginn des

Ukra­ine-Kriegs auf Rekordniveau geklettert. Die Sanktionen treffen in erster

Linie die westlichen Länder selbst und letztlich die gesamte Weltwirtschaft, die

unter der äußerst ungünstigen Kombination von Rezession und hoher Inflation in

die Knie gezwungen wird. Daher verwundert es nicht, wenn in Presseberichten von

erheblicher Unruhe im Weißen Haus die Rede ist, während der türkische

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan süffisant anmerkt, in den Regierungen der

EU-Länder herrsche "Panikstimmung" vor.