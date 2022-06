Die weltweit führende Plattform für den Handel mit Geschenkkarten feiert ihren zweiten Jahrestag mit mehr als 200.000 Nutzern

SINGAPUR, 10. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Vor kurzem feierte Tbay, die weltweit führende Plattform für den Handel mit Geschenkkarten, ihren zweiten Jahrestag. Während der diesjährigen Jubiläumsfeier können die Nutzer nicht nur auf sichere, stabile und effiziente Weise Bargeld und digitale Werte durch den Handel mit Geschenkkarten verdienen, sondern auch Prämienpunkte im Wert von bis zu 500 USD erhalten.

Tbay ist eine globale grenzüberschreitende E-Commerce-Plattform, die erst vor 2 Jahren gegründet wurde und inzwischen mehr als 200.000 Nutzer hat, wobei das effektive monatliche Gross Merchandising Volume (GMV) 100.000.000 übersteigt. Wenn ein Unternehmen so schnell wächst, ist dies der Unterstützung und dem Vertrauen seiner Kunden zu verdanken. Die meisten Tbay-Nutzer befinden sich heute in Europa und Amerika, aber auch in zahlreichen afrikanischen Ländern wie Nigeria. Tbay ist in den oben genannten Regionen ansässig und weitet sein Geschäft auf andere Teile der Welt aus.