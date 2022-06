UFC und VeChain verkünden historische globale Marketing-Partnerschaft

VeChain wird der erste offizielle Layer-1-Blockchain-Partner der UFC. Damit erhält die Stiftung ein noch nie dagewesenes Maß an Integration in die wichtigsten UFC-Assets, von Live-Events, einschließlich Sendebeiträgen und In-Arena-Promotion, bis hin zu Originalinhalten, die über die beliebten digitalen und sozialen Kanäle der UFC verbreitet werden. Durch die weitreichende globale Präsenz der UFC wird VeChain in schätzungsweise 900 Millionen TV-Haushalten in 175 Ländern, die die UFC-Übertragungen empfangen, eine bedeutende Markensichtbarkeit haben.

VeChain ist ein Pionier für reale Blockchain-Anwendungen und verfügt über internationale Niederlassungen in Luxemburg, Japan, China, Singapur, Frankreich, Italien, Irland, San Marino und den Vereinigten Staaten. Starke Entwicklungskapazitäten in Kombination mit der professionellen Compliance-Beratung durch die strategischen Partner PwC und DNV haben dazu geführt, dass VeChain Partnerschaften mit führenden Unternehmen wie Walmart, Bayer, BMW Group, BYD Auto, LVMH und anderen eingegangen ist.

Die öffentliche Blockchain VeChainThor ist insofern einzigartig, als ihre Technologien bereits auf Unternehmens- und Regierungsebene kommerziell eingesetzt werden. Ihre Technologie ist in der Lage, die Weltwirtschaft radikal zu verändern, indem sie die Datentransparenz und -sicherheit erheblich verbessert und gleichzeitig eine noch nie dagewesene Zusammenarbeit mit „vertrauenslosen" Daten ermöglicht. Darüber hinaus findet VeChainThor branchenübergreifend Anwendung in den Bereichen Nachhaltigkeit, Kohlenstoffmanagement, Lieferkette und Logistik, Medizin, Energie und anderen.