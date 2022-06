Aetina bringt neuen Hochleistungs-MegaEdge für den Einsatz von KI-Inferenz auf den Markt

Taipei (ots/PRNewswire) - Aetina bringt neue KI-Inferenzplattformen auf den

Markt - die Serien MegaEdge AIP-SQ37 und MegaEdge AIP-FQ47

(https://www.aetina.com/products-features.php?t=336) . Die Plattformen verfügen

über ein umfangreiches E/A-Schnittstellendesign, das viele Arten von

Peripheriegeräten und Sensoren unterstützt. Sie können daher flexibel in ein

breites Spektrum von KI-Systemen integriert werden, um KI-Inferenzaufgaben

auszuführen.



Die Serie MegaEdge AIP-SQ37 kann in intelligenten Fabriken eingesetzt werden, um

Verletzungen an den Fertigungsanlagen zu reduzieren. Mit intelligenten

3D-Kameras und Bewegungserkennungsalgorithmen können die Benutzer der

AIP-SQ37-Serie eine Art virtuelle 3D-Zaunlösung für arbeitende Roboterarme

herstellen. Wenn das virtuelle 3D-Zaunsystem installiert ist, kann das System

mit Hilfe intelligenter 3D-Kameras Arbeiter erkennen, die in den Arbeitsbereich

der Roboterarme eindringen, und Signale an die Roboterarme senden, damit diese

ihre Bewegungen verlangsamen oder stoppen.