Budapest (ots/PRNewswire) - Vom 4. bis zum 7. Juni 2022 wurden im Rahmen der

virtuell organisierten 30. Jahrestagung der European Psychiatric Association

(EPA) neue Analysen von Cariprazin-Studien zur Schizophrenie von Gedeon Richter

Plc. vorgestellt. In der Rede von Professor Christoph U. Correll wurde gezeigt,

dass Benzodiazepine keine additive Wirkung auf die Wirksamkeit von Cariprazin

haben, weder auf die Gesamtsymptome noch auf Feindseligkeit. Darüber hinaus

zeigten zwei wissenschaftliche Poster, dass Cariprazin eine vielversprechende

Behandlungsoption für Patienten mit chronischer Schizophrenie sowie für die

Behandlung affektiver Symptome bei Patienten mit Schizophrenie und bipolarer

Depression ist.



Schizophrenie ist eine chronische psychiatrische Störung, die durch positive,

negative, kognitive und affektive Symptome gekennzeichnet ist und 1 % der

Bevölkerung betrifft. Antipsychotika haben sich als wirksame Behandlung

positiver Symptome erwiesen, dennoch bleibt die Behandlung negativer, kognitiver

und affektiver Symptome oft schwierig.





In seiner Rede stellte Professor Correll eine neue Analyse zur Anwendung vonBenzodiazepinen während der Behandlung mit Cariprazin vor, die zeigte, dassCariprazin mit und ohne Benzodiazepin bei der Verbesserung der akutenSchizophrenie vom Ausgangswert bis Woche 6 signifikant besser war als dasentsprechende Placebo, wie die Verringerung des PANSS-Gesamtscores zeigt.Darüber hinaus übertraf Cariprazin ohne Benzodiazepine das entsprechende Placebobei der Verbesserung von Feindseligkeitssymptomen deutlich. Weitere Erkenntnissedeuten darauf hin, dass die Anwendung von Benzodiazepinen mit einem höherenAlter, einer längeren Krankheitsdauer und einer schlechteren Prognoseeinhergeht.Das Potenzial von Cariprazin bei der Behandlung von chronischer Schizophreniewurde bei Patienten untersucht, die entweder Patienten mit akuter Schizophreniewaren, die seit mindestens 15 Jahren an der Erkrankung litten (d. h. Patientenim Spätstadium der Schizophrenie), oder Patienten mit überwiegend negativenSymptomen ([PNS], d. h. Restpatienten). Gemäß den auf einem Poster gezeigtenErgebnissen zeigte Cariprazin eine Überlegenheit gegenüber dem Placebo bei derBehandlung von Schizophrenie im Spätstadium und führte im Vergleich zuRisperidon zu zahlenmäßig größeren Verbesserungen in der verbleibendenPNS-Patientenpopulation.Patienten aus Studien zu Schizophrenie und bipolarer Depression wurden in dieAnalysen eingeschlossen, die das Potenzial von Cariprazin zur Verbesserungdepressiver Symptome untersuchten. Die Ergebnisse - die auch auf einem Postergezeigt wurden - zeigten, dass Cariprazin sowohl bei Schizophrenie als auch beibipolarer Depression signifikant besser abschnitt als das Placebo, wie durchVerringerungen der Skala des positiven und negativen Syndroms (Schizophrenie)und der Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) gezeigt wurde.