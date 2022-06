Wirtschaft Steuergewerkschaft gegen ökologische Mehrwertsteuerreform

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Deutschen Steuer-Gewerkschaft, Thomas Eigenthaler, sieht den Vorschlag des Umweltbundesamts (UBA) kritisch, die Mehrwertsteuer künftig stärker an ökologischen Kriterien auszurichten. "Ich halte das schon vom EU-Recht her für sehr problematisch", sagte Eigenthaler dem "Handelsblatt".



Die EU-Mehrwertsteuerrichtlinie lasse zwar beim Steuersatz eng begrenzte Ausnahmen zu, aber nicht in einem solchen Ausmaß. "Der europäische Binnenmarkt lebt von einem möglichst großen Gleichlauf der Besteuerung und kann steuerliche Subventionen in dieser Größenordnung aus Wettbewerbsgründen nicht gebrauchen." Die Behörde will mehr Klimaschutz über eine Reform der Mehrwertsteuer erreichen.