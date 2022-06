Regierung will bei strittigen Infrastrukturvorhaben vorankommen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will bei bisher strittigen Gesetzesvorhaben zum Ausbau der Infrastruktur vorankommen. Dafür hätten die Ressortspitzen der beteiligten Ministerien Lösungen gefunden, hieß es am Samstag aus Regierungskreisen. Unter anderem sei damit der Weg für weitere Schritte beim Masterplan Ladeinfrastruktur geebnet, um das Stromladenetz für Elektroautos auszubauen - sowie auch für eine zügige Kabinettsbefassung zum Windkraftausbau.

