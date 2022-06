EZB mit Wende – gibt es nun wieder Zinsen?

Turbulenter hätten die ersten fünf Monate an den Aktienmärkten kaum sein können. Nie zuvor sind US-Technologieaktien so schwach gestartet und auch der DAX war zeitweise stark angeschlagen. Wer aber die Lektionen des Marktes verstanden hat, braucht sich vor der Zukunft nicht fürchten.

Börsengewinne sind Schmerzensgeld. Erst kommen die Schmerzen, dann das Geld. Dieser Spruch ist alt, aber oft treffend. Das Börsenjahr 2022 wird schon jetzt in die Geschichte eingehen, allerdings wohl überwiegend mit negativen Bestmarken. Mitte Mai stand der Nasdaq 100-Index rund 30 Prozent im Minus, beim marktbreiten S&P 500 ging es sieben Wochen in Serie abwärts. Nur dreimal, 2001, 1980 und 1970 gab es eine vergleichbare Abwärtsphase ohne Gegenwehr.

Wenig überraschend sprang die Nervosität kräftig an: An rund 40 Prozent der Handelstage verzeichnete der S&P 500 Tagesbewegungen von zwei Prozent oder mehr. Der DAX zeigte sich hingegen zuletzt recht robust und steht rund neun Prozent unter Wasser, nachdem Anfang März noch ein sattes Minus von 21 Prozent aufleuchtete.

Ist der Ukraine-Krieg verdaut?

S&P 500 und DAX sind zugleich ein gutes Beispiel für die Zweiteilung der Investmentlandschaft auf beiden Seiten des Atlantiks. Der Krieg in der Ukraine sowie die Zinswende der Fed waren und sind dominierende Themen, aber mit unterschiedlicher Wirkung. Europas Aktienmärkte wurden von den militärischen Ereignissen im ersten Quartal besonders kräftig durchgeschüttelt, der DAX markierte Anfang März sein Jahrestief.

„Politische Börsen haben in der Regel kurze Beine“ meint Gil Shapira, Chefstratege beim Broker eToro. Die scharfe Erholung bestätigt diesen Trend, inzwischen hat der Markt die Sanktionen verdaut“, glaubt Shapira. Anders in den USA, wo der Markt auf den Krieg in nicht so stark reagierte, aber dafür umso kräftiger auf die Zinswende der Fed ab dem zweiten Quartal. Anders als die Börsen in Europa markierten die großen US-Indizes erst im Mai ihr Jahrestief.