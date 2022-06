Studie Zwei Drittel des "Tankrabatts" versickern bei Öl-Konzernen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die befristete Steuersenkung für Kraftstoffe droht für die Bundesregierung zur milliardenteuren Fehlkonstruktion auf Kosten der Bürger zu werden. Rund zwei Drittel der Steuerentlastung versickern seit dem Stichtag 1. Juni als zusätzliche Einnahmen bei den Mineralölkonzernen, geht aus Berechnungen des Wirtschaftswissenschaftlers und Marktexperten Johannes Schwanitz vor, über die die "Welt am Sonntag" berichtet.



Schwanitz attestiert der Regierung "Naivität bis zur Fahrlässigkeit". So habe es für die Konzerne zum Schutz vor Missbrauch weder "konkrete Sanktionsregeln" noch ein "transparentes Controlling-System" gegeben. In den ersten zehn Tagen seit Inkrafttreten kamen danach von den 35,2 Cent Steuerersparnis pro Liter Superbenzin E5 lediglich zehn Cent den Verbrauchern zugute, 25 Cent verblieben als Mehrgewinn bei den Unternehmen.