Ost-Länder geben für DDR-Zusatzrenten 2,5 Milliarden Euro aus

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die ostdeutschen Länder haben für die Zusatz- und Sonderrenten der DDR im vergangenen Jahr rund 2,5 Milliarden Euro aufgebracht. Diese Zahlen nannte das Finanzministerium in Sachsen-Anhalt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Allein in diesem Bundesland fielen 396 Millionen Euro an.

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) forderte den Bund auf, die Länder zu entlasten. "Rentenrecht ist Bundesrecht." Die Ostländer dürften nicht länger "überproportional belastet werden, um Konstruktionsfehler im Einigungsvertrag zu korrigieren".