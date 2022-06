Bundeskanzler Olaf Scholz eröffnet Ostdeutsches Wirtschaftsforum 2022

Bad Saarow/Berlin (ots) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit einer Rede heute

offiziell das Ostdeutsche Wirtschaftsforum OWF22 in Bad Saarow eröffnet: "Wir

haben uns zu lange und zu einseitig auf Energielieferungen aus Russland

verlassen. Die alte Gleichung, dass Russland auch in Krisen ein verlässlicher

Wirtschaftspartner ist, gilt nicht mehr. Deshalb ist unser Ziel ganz klar: Wir

müssen unabhängig werden von russischen Energieimporten - und zwar so schnell

wie möglich. Dabei haben wir immer auch Ostdeutschland im Blick. Es geht um

Versorgungssicherheit und um Bezahlbarkeit von Energie. Ein Öl-Embargo darf

nicht zu massiven regionalen Preisunterschieden an den Zapfsäulen führen. Das

ist für mich eine Frage der Solidarität. Die Kosten des Krieges tragen wir alle

gemeinsam."