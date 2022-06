Der 3. Qingdao Multinationals Summit findet statt

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Der 3. Qingdao Multinationals Summit findet am

20. und 21. Juni in Qingdao statt. Nach dem Erfolg der beiden vorherigen Gipfel

konzentriert sich der Gipfel in diesem Jahr auf die Optimierung von drei

Aspekten: Themen, Gäste und Aktivitäten.



Die Themen beschäftigen sich mit den Veränderungen in der aktuellen

internationalen Wirtschaftslandschaft. Die Veranstaltung wird erstmals auch

Gipfeldialoge beinhalten. Der Organisator lädt Führungskräfte multinationaler

Unternehmen, Leiter weltbekannter Handelskammern und Unternehmensverbände,

Experten und Wissenschaftler zu Dialogen und Austausch ein und bietet

Möglichkeiten für interaktive Aktivitäten. Das berichtet das Shandong Research

Center für multinationale Unternehmen.