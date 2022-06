Die Neoss® Group bringt den NeoScan(TM) 1000 auf den Markt und feiert damit 20 Jahre Intelligent Simplicity.

Woodland Hills, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Im Rahmen der Meilensteinfeier

von Neoss erhielten die Delegierten des Neoss Integrate 2022 Kongresses in

Göteborg, Schweden, den ersten Zugang zum intraoralen Scanner NeoScan 1000, der

im September 2022 auf den Markt kommen soll.



"Ich freue mich, den NeoScan 1000 in unser Angebot an intuitiven Dentallösungen

aufnehmen zu können. Die Leistung des Scanners übertrifft meine Erwartungen und

bietet klare Wettbewerbsvorteile. Mit dem Scanner wird Neoss sein eigenes

digitales Dentalangebot erheblich erweitern können."