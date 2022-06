MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Scholz/Kiew-Reise

Die Symbolik des Besuchs könnte stärker kaum sein: Es sind die Erben der Gründungsväter des modernen, friedlich vereinten Europas, die sich in der Ukraine dem selbst ernannten Wiedergänger von Zar Peter dem Großen entgegenstellen, 300 Jahre nach dem Tod des Eroberers, und der Ukraine den Weg in die EU weisen. Es ist ein Kampf der Werte des 21. gegen die des 18. Jahrhunderts. Doch führen die drei Regierungschefs diesen Kampf auch mit der nötigen Entschlossenheit? Die Zweifel daran sind, besonders im neuen, östlichen Europa, gewachsen: Das deutsche Zögern bei der Lieferung von Waffen, verbunden mit Macrons Warnung vor einer "Demütigung" Putins, gerade so, als sorge sich Westeuropa mehr um das Wohl des Täters als des Opfers, haben Risse im westlichen Bündnis offen gelegt, die gefährlicher sind als die Extratouren der üblichen Verdächtigen Türkei und Ungarn. Ein gutes Signal wäre es deshalb gewesen, wenn auch Polens Regierungschef zur Mitreise eingeladen worden wäre./yyzz/DP/mis