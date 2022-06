HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zum Pflichtdienst:



Das Abschlusszeugnis in der Tasche stellt sich bei vielen Schulabgängern die Frage nach der Zukunft. Doch nicht etwa wegen mangelnder Auswahlmöglichkeiten, Ausbildungsstellen oder Studienplätzen, sondern weil sie erst mal ihren eigenen Weg finden müssen. Ein Pflichtdienst für alle jungen Menschen - egal welchen Geschlechts - könnte den jungen Menschen Halt und Perspektive zugleich geben. Anders als bei Wehrpflicht und Zivildienst gibt es für die jungen Menschen beim Pflichtdienst mittlerweile unzählige Möglichkeiten, sich gesellschaftlich einzubringen und so in Bereiche des täglichen Lebens zu schnuppern, die sie sonst nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Nicht zuletzt geht es auch um soziale Verantwortung. Wo, wenn nicht im echten Leben, lernen die jungen Erwachsenen diese kenn