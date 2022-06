IG-Metall-Chef Hofmann sieht Tarifpartner mit Rekordinflation überfordert

Essen (ots) - Die IG Metall, Deutschlands größte Gewerkschaft, sieht die

Tarifpartner mit der Rekordinflation überfordert und die Bundesregierung in der

Pflicht, mehr zu tun. "Einen solchen externen Preisschock können die

Tarifpartner nicht allein auffangen, dafür braucht es einen staatlichen

Ausgleich", sagte Gewerkschaftschef Jörg Hofmann der in Essen erscheinenden

Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Montagausgabe).



Die IG Metall wolle und werde in der aktuellen Stahl-Tarifrunde "einen

ordentlichen Lohnabschluss erzielen", betonte Hofmann, schränkte jedoch zugleich

ein: "Alles andere wäre aber unrealistisch und auch nicht gut." Weil diese

Inflation und die Energiekrise "keine marktwirtschaftlichen Ursachen haben,

sondern geopolitische", könnten Lohnerhöhungen sie nicht ausgleichen.