Wirtschaft Handwerk macht deutlich mehr Umsatz

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im ersten Quartal 2022 sind die Umsätze im zulassungspflichtigen Handwerk in Deutschland gegenüber dem von der Corona-Pandemie geprägten Vorjahresquartal um 16,0 Prozent gestiegen. Dieser Anstieg sei vor dem Hintergrund der Preissteigerungen in den vergangenen Monaten zu betrachten, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mit.



In allen Gewerbegruppen und allen Gewerbezweigen des zulassungspflichtigen Handwerks wurden im ersten Quartal 2022 höhere Umsätze als im Vorjahresquartal erwirtschaftet. Den stärksten Umsatzzuwachs verzeichneten die Handwerke für den privaten Bedarf mit +36,8 Prozent. Hierzu trugen besonders die Friseurunternehmen (+62,9 Prozent) bei, die im Vorjahresquartal noch stark von den Corona-Einschränkungen betroffen waren.