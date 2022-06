Lithium bleibt der Treibstoff der grünen Revolution. An dieser These hält Goldman Sachs in seinem jüngsten Researchbericht zum Thema „Battery Metals“ (24. Mai 2022) fest. Allerdings sagen die Analysten der Investmentbank voraus, dass die Preisblase bei Lithium angesichts des wachsenden Angebots in kurzer Frist platzen könnte. Gegenüber dem Spotpreis von heute prognostizieren die Experten immerhin eine Drittelung des Preises auf $16,372/t bis zum Jahr 2023, was aber immer noch über dem Niveau von 2020 läge.



Als größte Herausforderung der Branche identifiziert Goldman die inflationären Tendenzen bei den Investitionskosten. Für Lithiumexplorer könnte die Luft künftig eher dünner werden und wer erst jetzt neu ins Lithiumbusiness einsteigt, muss schon besonders gute Gründe und ein herausragendes Projekt vorweisen, um den Markt für sich zu begeistern. Just diesen besonderen Fall sehen wir bei Usha Resources (TSX: USHA, FRA: JO0)!

Haranga Resources erneuert Explorationslizenz für das Uranprojekt Saraya

Für drei weitere Jahren haben die Behörden des Senegals Haranga Resources Limited (ASX: HAR, FSE: 65EO) die Lizenz erteilt, Explorationsarbeiten auf dem Saraya-Uranprojekt im Süden des Landes durchführen zu können. Das Unternehmen selbst konzentriert sich momentan darauf, die Vorbereitungsarbeiten für den Beginn des ersten eigenen Bohrprogramms auf dem Projekt abzuschließen.

Sitka Gold: Fußabdruck der Goldentdeckung Blackjack soll auf einen Kilometer wachsen

Punktgenau zum Beginn der weltgrößten Minenmesse PDAC in Toronto, die in diesem Jahr pandemiebedingt auf den Sommer fällt, hat Sitka Gold Corp. (CSE:SIG; FSE:1RF; OTCQB:SITKF) seine überzeichnete Finanzierung über 4,69 Mio. CAD unter Beteiligung von Sprott Asset Management abgeschlossen. Im gleichen Atemzug meldete das Unternehmen, dass es sein angekündigtes 10.000-Meter-Diamantbohrprogramm bereits wieder aufgenommen hat.

Portofino stellt Überblick über die Fortschritte und Maßnahmen in den argentinischen Lithiumprojekten bereit

Vancouver, B.C., 9. Juni 2022. PORTOFINO RESOURCES INC. (TSX-V: POR) (OTCQB: PFFOF) (FWB: POTA) („Portofino“ oder das „Unternehmen“) freut sich, über den Stand seiner Lithiumprojekte in Argentinien zu berichten und, wie folgt, über die aktuellen Fortschritte und Maßnahmen zu informieren:

P2 Gold rückt dem potenziellen Company Maker BAM zu Leibe

Erst vor Kurzem hat sich der fortgeschrittene Goldexplorer P2 Gold (TSXV PGLD / WKN A2QCBZ) frisches Kapital für die weitere Erkundung seiner aussichtsreichen Gold- und Kupferprojekte in Nevada bzw. der kanadischen Provinz British Columbia gesichert. Nur wenige Tage später ist das Explorationsprogramm auf dem BAM-Projekt im berühmten Goldenen Dreieck von BC bereits angelaufen!

Group Ten Metals heißt bald „Stillwater Critical Minerals“

Adieu Group Ten Metals Inc. (TSX.V: PGE; US OTC: PGEZF; FSE: 5D32); willkommen „Stillwater Critical Minerals Corp.“. Am 13. Juni 2022 wechselt das Unternehmen seinen Namen. Die Aktiensymbole des Unternehmens bleiben aber unverändert (TSX.V: PGE | OTCQB: PGEZF | FSE:5D32). Die neue CUSIP-Nummer lautet 86074L103 und die neue ISIN-Nummer ist CA86074L1031. Darüber hinaus kommuniziert Stillwater Critical Minerals ab sofort auch über die neue Website www.criticalminerals.com sowie über den neuen Twitter-Handle, @Stillwater_CM.

Finlay Minerals kündigt „aktiven Sommer“ auf allen drei Projekten in British Columbia an

Finlay Minerals Ltd. (TSXV: FYL / WKN A2H7W9) kündigt eine aktive Sommer-Explorationskampagne 2022 auf allen seinen drei Projekte in British Columbia an: Silver Hope, PIL und ATTY. Auf Silver Hope plant Finlay 2.000 Meter (m) Bohrungen mit sieben bis neun geplanten Bohrlöchern in den Zonen Equity East, Allin und Gaul (MAIN Trend). Außerdem sind Induced Polarization (IP)-Untersuchungen in den Zonen Equity East und Allin vorgesehen.

Excellon verlängert Bräunsdorf-Lizenz des sächsischen Silver City- Projekts bis 2025

Excellon Resources (TSX:EXN, NYSE:EXN, FRA:E4X2) hat seine 164 km2 große Bräunsdorf-Explorationslizenz, die Teil des 340 km2 großen Silver-City-Projekts in Sachsen, Deutschland, ist, bis zum 30. September 2025 verlängert. Brendan Cahill, President & CEO, erläuterte: „Die Bräunsdorf-Lizenz war der erste Teil unseres Silver-City-Projekts und steht seit unserer Ankunft in Sachsen im dritten Quartal 2019 im Mittelpunkt unserer Explorationsbemühungen.

Allup Silica arbeitet sich systematisch durch sein Quarzsand-Portfolio in Westaustralien

er Quarzsand-Explorer Allup Silica Sand (ASX: APS; FRA: U77), der zu seinem IPO Anfang Mai dieses Jahres 5 Mio. AUD aufgenommen hat, macht sich an die systematische Erkundung seines umfangreichen Portfolios von aussichtsreichen Quarzsandprojekten in West-Australien. Erste Analyseergebnisse der ersten Oberflächenprobenahme bei Pink Bark, 110 km vom westaustralischen Hafen Esperance entfernt, deuten darauf hin.

Europas strukturelle Energieprobleme sind die Basis für ADX Energys langfristigen Geschäftserfolg

Noch vor einem Jahr erschien es vielen europäischen Anlegern, als sei ADX Energy Limited (ASX: ADX, FSE: GHU) ein Unternehmen, das sich mit einem langsam aber sicher sterbenden Geschäftsmodell ein neues zukunftsträchtige Business aufbauen möchte. Die konventionelle Ölproduktion im Wiener Becken wurde milde belächelt und wenn man dem Unternehmen überhaupt einen Wert zubilligte, dann wegen seiner verschiedenen Aktivitäten, die darauf abzielen, neue regenerative Energiequellen zu nutzen.

Geplante Änderung der Mehrwertsteuergesetzgebung in Lesotho könnte auch Lucapa Diamond betreffen

Gemeinsam mit der Regierung des Königreichs Lesotho betreibt die Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) die Mothae-Mine. Für sie war 2021 ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr. Nun legt aber die geplante Änderung zur Mehrwertsteuergesetzgebung im Land einen dunklen Schatten über die zukünftige Geschäftsentwicklung. Im Königreich Lesotho wird derzeit eine Änderung der Mehrwertsteuergesetzgebung diskutiert.

Conico Ltd. Grönland Blog - Teil 2

Willkommen zum zweiten Teil des wöchentlichen Blogs von Conico Ltd, in dem wir Neuigkeiten von unserem Team in Grönland berichten werden. Mit diesem Blog möchten wir Sie über unsere Aktivitäten auf dem Laufenden halten und Ihnen zeigen, wie es ist, in Grönland zu arbeiten. Jede Woche wird der Blog von einem anderen Teammitglied geschrieben, in diesem Fall von einem unserer Geologen in Portugal, Alex Vilela.

Stark gemacht: Max Resource schließt Privatplatzierung über 17,7 Mio. CAD ab

Das muss Max Resource Corp. (TSXV: MAX; FRA: M1D2) erst mal jemand nachmachen: Eine Platzierung mit mehr als 100 Prozent Prämie zur vorangegangenen Platzierung Ende März dieses Jahres – in diesem Markt. Da kann man nur den Hut ziehen. In den Foren wird CEO Brett Matich als Rockstar gefeiert. Max Resource hat nun auch den letzten Teil seiner Privatplatzierung über 17,7 Mio. CAD abgeschlossen.

Element 29 Resources: Sehr starker Newsflow zu erwarten

Der fortgeschrittene Kupferexplorer Element 29 Resources (WKN A2QKKG / TSXV ECU) steht vor einem heißen Sommer. Das Unternehmen führt gerade ein Bohrprogramm auf seinem Kupferprojekt Flor de Cobre durch und sollte in naher Zukunft weitere Ergebnisse melden können. Außerdem will man dieses Jahr - im Sommer und im Herbst - zu beiden Projekten erste Ressourcenschätzungen vorlegen! Für Spannung ist als gesorgt, wie uns der neue CEO Steve Stakiw erläuterte.

Exklusivinterview Tembo Gold: Jetzt ist die Zeit reif!

Nach jahrelanger Pause, kann der kanadische Explorer Tembo Gold (TSX TEM / WKN A2P9RS) sein hochgradiges Goldprojekt des gleichen Namens jetzt endlich wieder aktiv erkunden. Wir sprachen darüber mit CEO David Scott genauso wie über den spektakulären Deal mit Branchengigant Barrick Gold, den Tembo Ende des vergangenen Jahres abschloss. Was unter anderem für volle Kassen bei dem Explorer sorgte.

