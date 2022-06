Besorgt über die Drohneninvasion? NovoQuad bietet Anti-Drohnen-Lösungen an.

WILMINGTON, Delaware, 13. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Eine Drohne, auch unbemanntes Luftfahrzeug (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) genannt, ist ein unbemanntes Luftfahrzeug, das von einem Drohnenflieger gesteuert wird, um bestimmte Missionen und Aufgaben zu erfüllen. Heutzutage spielen Drohnen in vielen Branchen eine wichtige Rolle. Drohnen bringen zwar die Annehmlichkeiten des Hightech-Lebens mit sich, verursachen aber auch eine Menge Sicherheitsunfälle. Die Sicherheitsrisiken, die von Drohnen ausgehen, können nicht mehr ignoriert werden.

Im Jahr 2016 krachte eine Drohne in die Spitze der Space Needle in Seattle; 2017 stürzte eine Drohne in Quebec, Kanada, in ein fliegendes Leichtflugzeug. Diese Unfälle mit kommerziellen Drohnen kommen allesamt großen Tragödien gleich. Die gute Nachricht ist, dass wir jetzt das Anti-Drohnen-System, auch bekannt als Counter UAV System, haben, das speziell für die Erkennung und Bekämpfung von Drohnen entwickelt wurde, um unsere Bevölkerung und die innere Sicherheit zu schützen.