Seit mehr als 50 Jahren treibt AMD Innovationen in den Bereichen Hochleistungs-Computing, Grafik- und Visualisierungstechnologien voran. Die neuen Prozessoren von AMD finden Eingang in Spielkonsolen, Laptops, Datencentern und Supercomputern. Das Cloud-Geschäft boomt noch immer und die Chips sind knapp, daher kaufen die Betreiber von Rechenzentren alles, was sie bekommen können. Diese Einschätzung, dass AMD den Output auch in den kommenden Jahren im wachsenden Ausmaß an den Mann bringt, könnte aufgrund der ausufernden Inflation und einer daraus abgeleiteten stärkeren Leitzinserhöhung Risse bekommen. Blickt man in die jüngere Vergangenheit, war das Wachstum geometrisch. Auch die Zahlen vom 3. Mai 2022 sorgten für einen gehörigen Aufwind bei der Aktie, dennoch haben die Marktteilnehmer in der vergangenen Woche begonnen, ihre Wachstumserwartungen nach unten anzupassen.

Zum Chart

Der Kurs von AMD befindet sich seit Ende November 2021 in einer Abwärtssequenz und ist nicht mehr weit von den Tiefs von Juli 2021 entfernt. Vom All Time High am 30. November 2021 bis zum Schlusskurs am vergangenen Freitag hat der Aktienkurs um 42 Prozent nachgegeben. Die Schätzung für den Gewinn je Aktie für das Jahr 2024 liegt aktuell bei 4,48 US-Dollar, was auf Basis 2022 einer Steigerung von 46 Prozent entspricht. Kann die Wachstumsprognose erfüllt werden, liegt das erwartete KGV 2024 aktuell immer noch bei 20,56. Das vergleichbare KGV von Konkurrent Intel liegt bei 12,59. Das Szenario Paradigmenwechsel beim Umsatz- und Gewinnwachstum könnte zu einer fortgesetzten Korrektur des Kurses bis zum Level bei 83,99 US-Dollar führen. Dies entspricht einer ungehebelten Kurschance von 11 Prozent. Haben die Marktteilnehmer am vergangenen Donnerstag und Freitag mit dem Abverkauf überschossen, könnte der Kurs an die obere Begrenzung der nach unten gerichteten Trendlinie hoch laufen.