JetSynthesys kündigt Jetapult an, das erste I&O-Gaming-Startup der Welt, das mit seiner ersten Akquisition aus dem Verborgenen auftaucht

PUNE, Indien, 13. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Spiele-Startup Jetapult , das erste seiner Art Invest & Operate (I&O) -Modell für Spielestudios in Schwellenländern, tritt mit der Übernahme eines Spielestudios aus Indien aus dem Verborgenen hervor. Jetapult wird sich auf den Erwerb und die Skalierung von umsatzstarken Indie-Spielentwicklungsstudios in Schwellenländern wie Indien, Südostasien, dem Nahen Osten, Südamerika sowie Australien und Neuseeland konzentrieren, um einen Mangel an langfristigem, intelligentem Kapital in der Branche zu beheben. Darüber hinaus wird das Start-up eine Reihe spannender Spieleunternehmen gründen und kommerziell ausbauen, und zwar von einem lokalen Markt bis hin zu einer internationalen Perspektive für eine wissenschaftliche und nachhaltige Größenordnung.